LES DA CON PALO. Samuel Suárez, de Instarándula, se refirió al ampay que protagonizaron Luciana Fuster y Patricio Parodi, el cual se difundió en ‘Esto es Habacilar’, el programa en el que ambos trabajan.

Para el popular Samu, Patricio y Luciana están en el nuevo formato de ‘Habacilar’ por el morbo que genera su romance y no por su “talento”, como lo dijo hace algunos días la misma modelo.

“Yo les dije que ellos estaban ahí únicamente para que explotaran su romance y no van a parar hasta el show de la oficialización jajaja Que justifiquen sus sueldos, para eso sirven ahí”, manifestó.

Asimismo, aseguró que cree que los productores del programa concurso tienen claro el rol de Luciana Fuster y Patricio Parodi. “Yo me imagino a los productores de EGG pensando: “Ya si no me funcionan mucho el tema de los juegos al menos tengo contratado a este para que me hagan el show de las novelitas””, agregó.

Samuel Suárez también mencionó al tema de rating de EEH, el cual cayó tras su lanzamiento. “Hagan que se peleen y vuelvan a amistarse, eso da rating, pero tienen que subir sus numeritos (…) Yo le digo a los productores de ‘Habacilar’ que traigan a Flavia y que se enfrenten los tres”, explicó.

Para Samu, Patricio Parodi y Luciana Fuster sí sabían del ampay que se transmitiría. “Te apuesto a que estaba en la pauta (…) En la televisión todo es válido, pero no digan que están ahí por su talento, están ahí por el morbo que generan sino ni contratados están” , enfatizó.

Samu ‘chanca’ a Luciana y Patricio tras ampay en ‘Habacilar”: “Están ahí por el morbo, justifiquen sus sueldos” (Video: Instarándula)