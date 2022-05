CONMOVIDO. Samuel Suárez de Instarándula habló sobre la boda de su hermana y no pudo evitar romper en llanto porque, con este paso, ella formará un nuevo hogar lejos de su familia. El periodista indicó que está feliz, pero que no puede evitar la mezcla de emociones.

“ Yo ya entiendo todo lo que deben pasar los hermanos y la familia al ver a un ser querido subirse al altar” , expresó.

Según detalló, la sensación del momento fue inexplicable. “Yo vi a mi hermana y estaba normal, pero cuando pasaba y la veía subía al altar, no les miento, se me caía las lágrimas (…) porque con ella me peleaba por el control de chiquito y tuve las peores peleas y todos los momentos bonitos y verla en este momento tan importante, fue guau”, agregó.

Asimismo, Samu Suárez recalcó que el principal motivo de su llanto es que su hermana dejará su hogar. “Bueno, estoy muy contento y no puedo dejar de llorar porque cada ver que recuerdo, se me parte el alma, porque aunque no lo creas, se te va un familiar a ser feliz, lejos de casa ”, añadió.

Samu Suárez se emociona hasta las lágrimas por la boda de su hermana (Vdideo: Instarándula)

Samu Suárez no pudo comer nada durante la boda de su hermana

Por otro lado, el periodista, quien recientemente se sometió a una operación de manga gástrica, indicó que no pudo comer ni beber nada durante la fiesta de su familia debido a que aún se encuentra en dieta líquida.

