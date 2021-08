SIGUE INTERNADO. El popular Samuel Suárez celebra el tercer aniversario de Instarándula, pero lo hace desde un hospital. Como se conoció en los últimos días, el periodista de espectáculos alertó a sus fans por pedir que oren por él debido a que estaba hospitalizado. No se sabían los motivos hasta ahora que se pronunció. ¿Qué le pasó?

A través de la cuenta de Instarándula, ‘Samu’ compartió un extenso mensaje con sus usuarios, pero desde la cama del Hospital María Auxiliadora. El influencer no ocultó sus deseos de volver pronto a seguir contando los chismes de la farándula local.

Samu celebra aniversario de Instarándula desde el hospital: “Gracias a Dios no he tenido COVID-19″

“Me hubiera gustado estar fuera hoy compartiendo esta fecha especial con ustedes de otra manera, soltando una instabomba, o un zoom con mis instachismosas, pero la salud está primero”, escribió.

“Gracias a todos por su preocupación estos días, he leído cada uno de sus mensajes con mucha emoción, pero no pude responder por las vías que tengo, espero ya estar en el cuarto de chisme prontito. Muero de ganas por regresar al ruedo de las noticias con mis ratujas peludas”, agregó.

SAMU REVELA LO QUE LE PASÓ

El creador de Instarándula, Samuel Suárez, confesó que hasta el momento ha tenido la suerte de no tener coronavirus. Sin embargo, su salud se vio afectada debido a una infección interna que lo llevó a hospitalizarse.

“Gracias a Dios no he tenido COVID-19 aún, sino una infección interna que pudo ser controlada y no desencadenó algo realmente mayor, igual aún me falta una intervención y después de eso a casita si así Dios lo quiere”, sostuvo.

Finalmente, “Samu” prometió que ni bien se recupere, volverá a editar sus videos. “Extraño muchísimo contarles todos los ricos chismes con su respectivo bailetón”.

Samuel Suárez rompe su silencio y revela qué fue lo que le pasó. Foto: Instagram