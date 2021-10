INDIGNADO. Samuel Suárez usó su cuenta de Instagram para arremeter contra Luciana Fuster, luego de que la modelo denunciara ser víctima de reglaje e, incluso, hacer un llamado a la Policía Nacional del Perú por la situación que afrontaba.

“Quería comentarles algo preocupante, esa camioneta roja y ese carro negro están afuera de mi casa, super raro, no se si son prensa, pero están afuera de mi casa y ya me ha pasado que me están siguiendo y es bastante peligroso”, dijo Luciana Fuster en una de sus historias de Instagram.

Sin embargo, Samuel Suárez calificó de ‘atorrante’ a Luciana Fuster por haber hecho esta denuncia porque, para él, la modelo sabía que se trataba de hombres de prensa y no de delincuentes.

“Para mí, es recontra atorrante. Tú sabes como es el trabajo de la prensa, es un trabajo de investigación, ella sabe la chamba”, dijo Samuel Suárez , en su canal Instarándula.

Samuel Suárez contra Luciana Fuster (Video: Instarándula)

NO RESPETA A LA PRENSA

Finalmente, el popular ‘Samu’ indicó que Luciana Fuster debería estar agradecida con la prensa porque gracias a su exposición mantiene su trabajo en Esto es guerra.

“Ella nunca ha tenido respeto por el trabajo de la prensa, debería estar agradecida porque gracias a la prensa es que tiene trabajo, tiene que comer, por los rebotes”, precisó.