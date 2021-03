Sandra Muente contó que se sometió a una operación de bypass debido a que tuvo ‘un problema grave de reflujo gastroesofágico y una hernia hiatal’ que la pusieron en peligro.

“En diciembre me operaron para curarme de la hernia y resolver mi síndrome metabólico a través de un bypass. Fue una decisión difícil de tomar, pero mis médicos lo recomendaron porque si seguía así, podía ponerse peor y justamente por eso me dificultaba embarazarme. He perdido 20 kilos y me siento mucho mejor”, explicó la cantante.

¿Ya hay planes de encargar un bebé con tu esposo?

Mis hormonas ya están mucho mejor y podré ser mamá el año que viene ya que de momento los médicos no me lo recomienda.

¿Y cómo marcha tu matrimonio?

Mi matrimonio marcha de maravilla. El apoyo de mi esposo y sus ciudados han sido un gran moto en este tiempo difícil.

Sandra Muente se casó con el productor musical Ricardo Núñez en México. (Foto: @sandramuente/@rik_nunez)

¿Cómo va tu carrera musical?

Bien, estoy terminando de grabar y producir las canciones de mi siguiente disco. A pesar de que la pandemia ha demorado algunas cosas, estamos sacando (la producción) adelante con mucho trabajo y compromiso.

¿ Has inciado algún emprendimiento en pandemia?

En pandemia me he dedicado a dar clases virtuales de canto y manejo de voz. Dar clases es mi pasión y me permite estar en contacto con la música y con la gente nivel más personal. También junto a mi madre creamos un emprendimiento de decoración de interiores, en el que ambientamos terrazas, balcones y espacios libres. Ahí vamos...siendo creativos y generando nuevas cosas.