Santi Lesmes no perdió la oportunidad de mandarle unos dardos a Giuseppe Benignini, el ‘Principito’ de Michelle Soifer, tras ser detenidos en el Callao porque el modelo no tenía brevete para conducir la camioneta de su saliente.

“¿Qué ha pasado con Michelle? Su chofer no tiene brevete. Mira, era lo único bueno que hacía y encima no tenía brevete. Lo ponen a chambear y no tiene los papeles en regla. Como novio oficial no la hace y como chofer tampoco. Viendo su pelo y peinado, tal vez le puede servir de maquillador, estilista o peluquero a Michelle, es lo único que le queda, que pruebe”, le aconsejó el español al venezolano.

“Imagínate lo que se debe demorar el hombre peinándose ese cabello, entonces sería bueno que le haga lo mismo a Michelle, es el último recurso que le queda”, añadió Santi Lesmes



Por su parte, Michelle Soifer afirmó que no toma en cuenta las críticas de Magaly Medina. “Bueno, así es ella, lo hace todos los días. Siempre bota veneno, no hay nada positivo que salga de ella”, dijo la participante de ‘El dúo perfecto’.

Además, hizo un mea culpa por las faltas que cometió junto a su pareja Giuseppe cuando fueron detenidos por la policía.

“Creo que desconocíamos algunas cosas y ya estamos solucionándolas. Hemos cometido un error, no le faltamos el respeto a nadie”, indicó.



Finalmente, Michelle Soifer dice que la relación con el ‘Principito’ marcha muy bien, pero va paso a paso. “Estamos muy bien, ahora él me está entrenando, estoy tomando mi té verde para bajar de peso. Él ha dicho que quiere casarse y tener hijos, pero eso está verde”, señaló.