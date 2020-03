Santi Lesmes calificó de ‘aburrido’ y ‘patético’ el encuentro que tuvieron Magaly Medina y Rodrigo González en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

“Vi la entrevista y me llevé una gran decepción, al igual que los televidentes. Creí que Magaly, que es la entrevistadora, periodista de espectáculos y quien no se casa con nadie, iba a realizar una entrevista más frontal. Lo que vimos fue una burla, una farsa y lo único que faltó es que María Pía ingrese con una bandeja para servirles el té. Me pareció un ‘baño de flores’ y egos del uno al otro. Totalmente aburrido”, sostuvo Lesmes.

“Magaly tenía la oportunidad de entrevistar a Rodrigo después que 4 mujeres (Karen Schwarz, Cathy Sáenz, Tilsa Lozano y Janet Barboza) lo han denunciado. Pudo haber aprovechado y preguntado cosas a Rodrigo, que es lo que haría cualquier periodista con dos dedos de frente”, añadió.

El programa alcanzó 11 puntos de rating.

¿Consideras que la expectativa del encuentro no se vio reflejada en las cifras?

Me quedó claro que Magaly y Rodrigo funcionan cuando están sentados en una silla y desarrollando una noticia, pero de pie con sus disfuerzos y queriendo ser divertidos fue realmente patético. Rodrigo funciona en Instagram, para el sector joven y por el ‘chongo’, pero las amas de casa, que son dueñas del control remoto prefieren ver una buena novela (‘Chapa tu combi’), en lugar de ese empalagamiento entre los dos. Magaly es buena cuando está sola y hace su unipersonal, pero entiendo que había un pacto de no agresión y pensarían que solo con la presencia de ambos sería de interés nacional. Sinceramente, como televidente, fui un estafado más en el país.

RESPONDE DENUNCIAS

En tanto, ‘Peluchín’ restó importancia a la serie de denuncias que ha recibido de varias figuras mediáticas, asegurando que son intentos de callarlo.

“Son denuncias, no son demandas, y están siendo manejadas por mi abogado, y no creo que eso prospere más allá de la bulla y el intento de amedrentamiento”, indicó el exconductor de ‘Válgame Dios’.

