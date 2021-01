Sebastián Lizarzaburu descartó que haya retomado su relación con la madre de su hija Maia, Andrea San Martín, luego de que se encontraran en Ica y pasaran momentos familiares con su pequeña.

Sebastián, nuevamente te están vinculando con Andrea porque se encontraron en Ica, a donde ella viajó con tu hija y su pequeña Lara…

Me di una escapada a Ica porque no veía a mi hija desde antes de Año Nuevo. Estuve ‘guardado’ porque fui por unas horas a un lugar donde una persona salió positivo al coronavirus y, obviamente, tenía que cuidar a mi hija y esperar los días para hacerme la prueba, la cual salió negativa. Andrea fue a Ica con las bebés y me di una escapada para darle una sorpresa a Maia, la extrañaba muchísimo.

En redes sociales te piden que regreses con Andrea porque hacen una bonita pareja, ¿qué opinas?

Las personas siempre opinarán, pero Andrea y yo llevamos una buena relación de padres, desde hace tiempo las cosas están bien y los dos estamos felices porque sabemos que Maia es feliz.

Andrea alborotó las redes sociales al mostrar su renovada y esbelta figura…

Le he mandado su programa de entrenamiento y dieta para que se mantenga.

¿Y a ti cómo te va en el trabajo?

Superbién, estuve haciendo los entrenamientos personalizados online, estoy abriendo mi gimnasio y viendo los trámites del local y los permisos. Además, pronto lanzaré mi marca de ropa deportiva, que es a lo que me dedico. Estoy tranquilo y gracias a Dios todo bien.

(D. Bautista)