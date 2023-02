Sebastián Lizarzaburu usó sus redes sociales para referirse a las críticas que se levantaron cuando se viralizaron varios videos de él muy cariñoso con jovencita y de Andrea San Martín, en besos con un joven integrante de la producción de Esto es Guerra.

A través de sus historias de Instagram, el hombre roca lamentó que muchas mujeres se dediquen a atacar a otras y luego se quejen del machismo que impera en el Perú. “La gente detrás de una pantalla hablando huev..., comparando y poniendo adjetivos sin conocer a la otra persona. Creyéndose Brad Pitt y Angelina Jolie! Dios mío, si serán care palos... Luego se quejan que el machismo y no sé qué, y entre mujeres se chancan, entre mujeres se insultan.. .”, escribió en si video.

Asimismo, acotó que viene leyendo varios comentarios degradantes que califican y comparan a las mujeres. “El simple hecho de comprar me parece bajísimo, lo peor de todo es que luego se quejan del machismo y son mujeres las que denigran a otra mujer, ni siquiera conocen a la persona y detrás de un pantalla...”, indicó.

Aunque no dio nombres concretos, al parecer Sebastián Lizarzaburu estaría sacando cara por la jovencita con la que fue captado el pasado fin de semana en un evento.

‘Hombre roca’ lamentó que sean las propias mujeres las que critican sin conocer a la persona.

SEBASTIÁN ACLARA SUPUESTA INDIRECTA A ANDREA

Sebastián Lizarzaburu levantó la polémica en TikTok al compartir un video con un curioso mensaje, aparentemente en referencia a su ex Andrea San Martín y sus apasionados besos con un integrante de la producción de Esto es Guerra, los mismos que se viralizaron el fin de semana.

“No soy nutricionista pero les recomiendo comer callados”, escribió el popular ‘hombre roca’ en su publicación, desatando las incontables reacciones de sus seguidores que consideraron el mensaje como una indirecta a la madre de su hija.

Sebastián Lizarzaburu se comunicó con Samuel Suárez de Instarándula por privado y aclaró el tema, destacando que subió el video antes de la viralización de las imágenes de Andrea San Martín.

“Por si acaso pon las fechas y horas del post porque eso fue muchoooo antes de tan siquiera salga algo. OJO! Yo no sabía que saldrían vainas este fin y eso lo subí temprano antes que salga tan siquiera algo”, le escribió el fisicoculturista al popular Samu.

El periodista de espectáculos le aclaró que las publicaciones de TikTok no muestran las horas exactas y Sebastián le respondió. “Yo qué le voy a mandar algo pues Samu, ¿cuándo he sido yo de esos? No seas malo pues, seré tonto”, acotó el exchico reality.

“Es que parece si, pero justo subí eso y al día siguiente, fuaaaaaaaaa, sale ella solita, regalo pa todos, sale lo mío y obvio pensarán que fue por eso, pero en realidad fue antes. Ni que yo leyera el futuro”, concluyó el ‘hombre roca’.

