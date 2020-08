¡LA DESTRUYÓ! La madre de Sebastián Lizarzaburu, la señora Sandra Castelli, luego de haberle increpado por haber atentado contra su vehículo y poder haber ocasionado un accidente mayor, ahora arremete duramente contra Andrea Miranda y Ray Sandoval aconsejandoles que ‘vayan a un loquero.

En un video que fue publicado en Twitter se puede ver el momento de la intervención de Ray Sandoval y el reclamo eufórico de los familiares de Lizarzaburu, al punto que casi llega a los golpes . El jugador de Sporting Cristal hasta tuvo que ser reducido por la policía ante su reacción violenta durante la detención.

“Ella necesita tratamiento psiquiátrico, ella y él. Una que vaya a un loquero y que él la acompañe de paso. Le escribió a Sebastián y qué sé yo, lo lamento. Mucha cirugía le ha afectado el cerebro y al otro, mucho cabezazo de fútbol también le afectó el cerebro. Los dos necesitan tratamiento psiquiátrico”, dijo la madre de Sebastián Lizarzaburu en el programa “En exclusiva”.

En los videos, se ve como la mamá de Sebastián Lizarzaburu encara a Andrea Miranda y le reclama por qué le destrozaron la luna de la camioneta. “Qué mier... hiciste chica”, le dice la señora a lo que la modelo le pide que se calme para que le explique la situación.

“Andrea, me has reventado la luna del auto. Mira lo que has hecho”, sigue reclamando la mamá del chico reality.

