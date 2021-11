Sebastián Lizarzaburu aclaró que viajó a Estados Unidos por trabajo y aprovechó la oportunidad para pasear con su familia, luego del escándalo que se desató cuando se hizo público que la hija de Juan Víctor no fue porque su papá no le dio permiso.

“No estoy en un concurso de fisicoculturismo. He viajado a Houston por temas de trabajo en el mercado financiero y aprovechamos para venir con Andrea y mi hija”, dijo el ‘Hombre roca’, quien este domingo estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

SEBASTIÁN CON ETHEL Y YACO

Este domingo a las 7 de la noche Sebastián Lizarzaburu llega a Mi mamá cocina mejor que la tuya. Él hace dupla con Andrea San Martin, y juntos se enfrentan a Julio Andrade y a su esposa Pilar García.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

Estábamos un poco nerviosos al inicio del programa, pero la pasamos super bien. Fuimos a divertirnos, pero, no nos olvidamos que también era una competencia. Con Andrea hice una buena dupla en la cocina, pero esta vez ella me dirigió, yo quisiera dirigirla.

¿Andrea sabe cocinar?

Andrea sí sabe cocinar, cocina bien los platos criollos, no puedo probar todos sus platos, porque hago dieta, sin embargo, en la casa dicen que cocina bien.

¿Y tú sabes cocinar?

Sí, aprendí a cocinar a los 20 años, cuando empecé a entrenar y decidí tomarme en serio el fitness, y como vivía solo, no quería comer cosas feas, así que me tocó aprender a cocinar. Con el tiempo he perfeccionado varias recetas, incluso he subido en mis redes varios videos cocinando y la gente me pide que publique más videos de mis recetas saludables.

¿Es difícil que tu pareja se adecue a tu régimen alimenticio?

No es difícil, porque, esté con quien esté, mi dieta es primero, me encargo y organizo yo solo. Si mi pareja hace dieta o no, yo igual la voy a hacer. Cuando tengo que salir a comer a la calle, me organizo para llevar mis tápers con mi comida saludable, para no pecar, tengo bastante fuerza de voluntad.

Y tus contrincantes en las cocinas, ¿qué tal?

Al inicio del programa Julio decía que no sabía cocinar, pero terminó cocinando bien. Su esposa no lo dirigió nada, porque él solo se dirigía y cocinaba, ¡fue una sorpresa! Pero nosotros no nos quedamos atrás y también sorprendimos.

Estás en Estados Unidos por un concurso de fisicoculturismo, ¿qué significa que Andrea y tu hija estén a tu lado?

En realidad, no estoy en un concurso de fisicoculturismo, la foto que subí a mis redes es porque me encontré al campeón Chris Bumstead, uno de los más importantes en el fisicoculturismo. He viajado a Houston por temas de trabajo en el mercado financiero y aprovechamos para venir con Andrea y mi hija, para salir un rato de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Padre del ‘Gato’ le advirtió sobre Melissa Paredes: “Ha tenido muchas relaciones antes de él”

“EEG”: Johanna San Miguel pierde los papeles por acusación de “Guerreros Puerto Rico” | VIDEO

‘Gato’ Cuba agradece a su padre tras conciliar con Melissa Paredes: “Eres el más grande”