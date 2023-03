Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu levantaron la polémica recientemente por un en vivo en Instagram que fue difundido por Instarándula. Durante la conversación, la exparejita no dudó en trolearse e incluso deslizaron que el ‘hombre roca’ es bisexual, a modo de broma.

Todo comenzó cuando el fisicoculturista le preguntó a la ojiverde si reconocía la calle desde donde estaba transmitiendo, dejándola desconcertada. “Al menos dime por qué me tendría que acordar”, le contestó la empresaria.

“Es que has vivido acá. Es por el Plaza Vea, sigues de frente y hay un Plaza Vea”, dijo Sebastián, desatando la inmediata reacción de Andrea San Martín. “Awww, qué haces ahí”, le consultó la madre de su hija.

“Me llamaron un ratito”, aclaró el ‘hombre roca’ entre risas. “¿Es tu novio no?” , le respondió la ojiverde en una evidente ‘troleada’. “Ahora estoy... pateo con los dos pies, como tú comprenderás”, dice mirando a su amigo, que estaba detrás de él.

“Hasta que por fin lo admites Sebastián” , reaccionó Andrea San Martín, mientras que su ex hizo un gesto de quedarse mudo: “No voy a decir nada mejor”, contestó.

SEBASTIÁN TROLEA A ANDREA CON SU ‘CHIBOLO’

“En fin escúchame, yo me conecté para que vean que no arrugo, para mandarle saludos a las andrealovers. Realmente estoy en la calle, no estaba cagan..., disculpe seño por la palabra, no estaba en el baño, pero estaba comiendo makis”, dijo el fisicoculturista.

En ese momento, Andrea San Martín le pidió que le enviara un beso y segundos después que también la mandara makis. “Qué rico, mándame, ya sabes por qué quiero que me mandes”, dijo entre risas.

“Ahh, pa que le des a tu chibolo pues seguro. La otra vez ya mandé burger, yo ya mandé burger, no me hagas pedir doble”, contestó Sebastián Lizarzaburu tomando el mensaje de su ex con humor.

Andrea San Martín no se quedó callada y siguió bromeando. “Ráscate porque te estás enrronchando bebé”, refirió entre risas.

SEBASTIÁN LIZARZABURU HABLA TRAS LIVE

El ‘Hombre roca’ comentó el en vivo de Andrea San Martín y aseguró que entre ellos no hay más que una amistad, dejando en claro nuevamente que no volverán. “El cariño que le tengo a Andrea exitirá siempre chicos! La amistad existirá siempre, pero el amor como relación de pareja... eso ya no funcionó. Sino, no tendría los huev... para conectarme así tan fresh y hablar como patas y chongear. Somos felices así, estamos tranquilos así, y mi hija es feliz, que es lo más importante para mí (su novela turca ya acabó). Por todo el cariño que sé que muchos nos tienen... dejo este comentario aquí”, escribió.

Por su parte, Andrea San Martín reafirmó lo dicho por su expareja. “Todo tiene su final amigos míos y el nuestro ha llegado, acostúmbrense a vernos juntos sin pensar en algo más y empiecen a tomar más fresh como nosotros. Gracias por el cariño gente”, acotó la ojiverde.

