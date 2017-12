Selección Peruana: El baile de los mundialistas en la boda de Horacio Benincasa [VIDEOS]

¡Qué tal fiestón! Tal parece que los futbolistas sí saben cómo celebrar una boda. Este viernes, Horacio Benincasa contrajo matrimonio e invitó a todos sus compañeros y amigos cercanos para celebrar junto a él.

Y no se equivocó al seleccionar la lista. El futbolista tuvo a los invitados más divertidos y bailarines. Aldo Corzo, Edison Flores, Carlos Cáceda y más, estuvieron presentes en la ceremonio y la pista de baile y demostraron que saben mover los pies dentro y fuera de la cancha.

Edison Flores, acompañado de su radiante enamorada, lustró la pista de baile. Orejas incluso se animó a llamar a sus colegas a mostrar sus pasos. Así, logro que Carlos Cáceda diera una cátedra de movimientos de hombros a todos los presentes.

El Gato Cuba y Carlos Cáceda fueron, sin duda, los reyes de la pista. Con unos pasos que no dudamos que muchos otros envidian (guiño para Aldo Corzo), estos futbolistas encendieron el escenario de la banda y mostraron cómo se mueven las caderas.

Aldo Corzo , aunque un poco más tieso, también se lució en la pista de baile. El seleccionado peruano fue el centro de la fiesta cuando mostró sus divertidos pasos de baile, haciendo su mejor interpretación de Chayanne. El futbolista hasta se animó a hacerla de animador por un momento e invitar a la gente al centro de la pista.

Los seleccionados peruanos incluso se animaron a subir al escenario y entonar juntos el himno del hincha 'Porque yo creo en ti'. Evidentemente, la máxima celebración se la lleva la clasificación al mundial que no puede dejar de estar presente en todas las fiestas.

No cabe duda de que los futbolistas saben cómo divertirse y no tienen razón para no hacerlo. Su buen desempeño este año los obliga a celebrar a lo grande y qué mejor manera de hacerlo que en una unión de amor. Esperemos ver pronto más bailes de Aldo Corzo, Edison Flores, Carlos Cáceda y todos los seleccionados.

