¡SIN PALTAS! Selena Gómez y Hailey Bieber, expareja y actual esposa de Justin Bieber, fueron captadas posando juntas en la Gala del Museo de la Academia. La imagen se viralizó en redes sociales debido a que sobre ambas siempre ha existido rumores sobre una presunta enemistad.

Durante años, varias personas acusaron a Hailey Bieber de ser la manzana de la discordia entre la cantante y Justin Bieber.

Los rumores fueron tales que muchos seguidores de Selena Gómez y Hailey Bieber viralizaban videos sobre supuesta “evidencias” de indirectas que se lanzaban ambas en redes sociales pese a que Justin y la modelo se casaron en el 2018, las pruebas de ‘peleas’ se extendieron hasta este año.

¿Hailey Bieber se metió en la relación de Justin Bieber y Selena Gómez?

Tras años de silencio, a fines de setiembre, Hailey Biber se pronunció sobre su relación con Justin Bieber en el podcast “Call Her Daddy” de Alex Cooper. La modelo negó que ella se “haya metido” en la relación de su ahora esposo con Selena Gómez.

“Cuando él y yo comenzamos a salir o algo así, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento (…) No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente nunca haría eso”, dijo.

Tras ello, la interprete de Same Old Love también envió un contundente mensaje a sus seguidores a través de una transmisión. Según dijo, vio comentarios en redes sociales y no estaba contenta por eso. ”Creo que algunas de las cosas de las que no necesito ser consciente son simplemente viles y repugnantes, y no es justo porque nunca se debe hablar con nadie de la manera que he visto”. dijo el pasado 29 de septiembre.

“Y todo lo que tengo que decir es que es increíblemente irónico, que lanzaría algo que tiene que ver con palabras amables, porque eso es exactamente lo que quiero, eso es todo (…) Si apoyas a Rare (sy marca de maquillaje), no puedo agradecerte lo suficiente, pero debes saber que también estás representando lo que significa y que las palabras importan. Realmente importa”, concluyó Selena, posiblemente haciendo referencia a Hailey y el acoso que sufrió durante años.

