Sergio George se pronunció luego de los rumores que surgieron cuando Gabriela Herrera se mostró feliz por empezar a trabajar con el afamado productor musical. En declaraciones para América Espectáculos, el músico aclaró que aún no ha firmado contrato con la cantante.

“No he firmado nada con nadie, es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma, muchas personas se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo y empiezan a anunciar cosas que aún no se han dado. Ojalá que se den porque no hay garantía aquí y más cuando trabajan así, no es la forma de hacer las cosas. Es un proceso lento, no se puede vender algo que no hay” , acotó.

Asimismo, se refirió a los dimes y diretes que protagonizó Gabriela Herrera con Yahaira Plasencia y sacó cara por la reina del Totó. “No sé quién creo eso, no fue Yahaira, a ella no le importa eso, crean cosas, crean morbo para tratar de vender, acá se crea música, se crean canciones, no se vende eso”, indicó Sergio George.

SERGIO GEORGE: MUJERES ME ACOSAN Y ME MANDAN FOTOS DESNUDAS

Por otro lado, Sergio George denunció que varias mujeres le escriben a sus redes sociales para acosarlo y hasta le mandan material de alto voltaje. “Mujeres me mandan mensajes y hasta fotos desnudas, paren eso por favor”, dijo entre risas el productor musical.

Sergio George lamentó que Gabriela Herrera se haya apresurado a decir que va trabajar con él.

TE PUEDE INTERESAR

Mayra Couto: publican foto de actriz y usuarios lanzan desatinados comentarios por su físico

Leslie Shaw le contesta al papá de Mario Hart por llamarla ‘conchuda’: “Desubicado, machista y narcisista”

Vicky Torero descubrió que Kike Suero le fue infiel y lo cachetea: “Te vas a la mier..., eres un pend...”