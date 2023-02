Sergio George fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego en un evento privado de Amy Gutiérrez y You Salsa, donde lanzaron su más reciente tema. Los reporteros de Rodrigo González no dejaron pasar el momento y le consultaron por su exengreida, Yahaira Plasencia.

“Todos los artistas no son rentables, la mayoría no lo son, hasta que peguen en grande pero si uno tiene fe en ellos y continua hasta que uno ve que ya ha intentado lo más posible y ya como que la opinión de uno ya no puede más...”, dijo el afamado productor.

En ese sentido, aseguró que al momento ‘La reina del Totó' le viene generando pérdidas. “Hay pérdida ahora con Yahaira la verdad pero eso está ok, la mayoría de los artistas ahora representan pérdidas pero uno continua porque hay fe de que van a sacar ese tema mágico”, aseveró.

Asimismo, cuando fue consultado sobre Jair Mendoza, exsaliente de la salsera, indicó que no le interesan sus comentarios pero aclaró que el anuncio de su nuevo romance no fue en el momento indicado. “No tenía que ver ni con él ni con nadie. Yo no le dije a ella que parara su relación, no me importa qué haga, me importa que se enfoque en lo que estoy haciendo yo, porque es mi trabajo , si no imagínate qué hago yo acá. Yo nunca le dije a nadie que parara su amorío, su casamiento, no me importa qué haga, haz conmigo. El problema del artista es que se desenfoca”, dijo Sergio George.

“A mí no me interesa Yahaira, no es mi tipo de mujer, hay que ser realistas”, agregó.

Finalmente, el productor aseguró que su relación con Yahaira Plasencia ya no es la misma. “Tampoco la relación con mi esposa es igual, ni con mi exnovia, pero seguimos trabajando”, refirió.

Sergio George aseguró que nunca le pidió a Yahaira Plasencia que termine su relación con Jair Mendoza. Video: AyF

