Sergio George decidió romper su silencio este lunes en América Hoy para aclarar sus últimas declaraciones para Amor y Fuego, en las que indicó que Yahaira Plasencia no le generaba ganancias, además de decir que no era su tipo de mujer.

El afamado productor musical indicó que no le interesan las relaciones amorosas de los artistas, ni siquiera el reciente matrimonio de Marc Anthony. “Me interesa su trabajo, más nada”, acotó.

Además, Sergio George confirmó que continua trabajando con Yahaira Plasencia y que ahora mismo la salsera se encuentra en Miami para participar en los Premios Lo Nuestro. “Le armé un equipo muy bueno de prensa, de maquillaje, de todo. No pasa nada. Ya vamos para cuatro años, y si yo creo que tiene chance a largo plazo, claro que sí”, refirió.

Finalmente, le echó flores a la ‘reina del Totó' y afirmó que es una de las pocas artistas peruanas que podrían brillar fuera del país. “Yo creo creo que es, si no la única, una de las únicas que hay actualmente en este país que tiene chance de penetrar allá, por varias razones, no es que canta o si no canta, este es un negocio de entretener. Yahaira es la única o de las únicas que tiene un real chance de penetrar en el mercado extranjero”, dijo Sergio George.

Sergio George dice que Yahaira es la única artista que puede tener chance fuera del Perú

