DESMIENTE AMORÍO. El reconocido productor musical Sergio George se enlazó EN VIVO con el programa ‘América Hoy’ y desmintió que tenga una relación sentimental con la salsera Yahaira Plasencia, como ha especulado la prensa extranjera. El pianista aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas.

El productor de Yahaira Plasencia aclaró que los rumores de un amorío con la salsera son falsas y que todo se generó debido a un comentario que hizo en medio de la chacota durante los Premios Juventud.

“Me quiero disculpar con los fans, con Yahaira, con Anastasia (su novia). Yo no he visto a Yahaira antes de ese evento en Puerto Rico por un año, la última vez que la vi fue en Perú en junio del año pasado, entonces estábamos en un equipo y para romper el hielo un poco siempre estábamos juntos por cuatro días, bromeando, para bajar el estrés que tenía ella del evento. Obviamente, fuimos al show y después, culpa mía, me preguntaron inesperadamente (sobre relación con Yahaira) y yo dije algo así como ‘Ojalá', pero no sabía la repercusión de eso ”, dijo.

Sergio George sobre rumores de romance con Yahaira Plasencia

En esa línea, el productor de grandes artistas como Marc Anthony dejó en claro que Yahaira Plasencia es como una hija para él y que los consejos que le da va más allá de la música.

“ Yo tengo una hija, Yahaira para mí es como una hija, entonces el consejo que le doy es un consejo como padre, no solo va a la música sino también a la vida real . Yo no estoy ensuciado en el negocio, si cada vez que trabajo con una mujer me meto en una relación entonces también es una forma de minimizar a esa artista femenina porque yo las selecciono para trabajar con una artista que va a vender”, puntualizó.

SERGIO GEORGE Y GISELA SE UNEN EN ALIANZA

Gisela Valcárcel estrena su nuevo programa ‘La Gran Estrella’ el próximo sábado 6 de agosto y tendrá la mano del reconocido pianista Sergio George. ‘América Hoy’ anunció que el productor discográfico se mudará al Perú para trabajar junto a ‘la reina de la televisión’.

“ Me reuní con Gisela en enero o febrero por primera vez, no la conocía en persona. Nos reunimos en Miami para hablar un poco de la idea que tenía ella , también le comenté de la idea que tenía yo para desarrollar un reality de música. Aquí estamos para combinar ideas”, señaló.