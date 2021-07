Mientras Magaly Medina llenaba de halagos a Sergio George, quien estuvo en su programa la noche del jueves último con Yahaira Plasencia, horas antes en entrevista con Trome, el productor demostró que también tiene su chispa y en broma se refirió a la conductora de televisión, diciendo que de estar en un barco en llamas con Magaly Medina, Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre, se lanza al mar y los deja a ellos.

A la pregunta si estás en un barco a punto de naufragar con esas tres personas y solo tienes la posibilidad de salvar a dos de ellas ¿a quién salvarías?, la salsera respondió con una sonrisa: “me ahogo con ellos, me tiro con ellos”.

Sergio George: “Si estoy en una barco en llamas con Magaly y Peluchín me lanzo al mar y los dejo”

Ante esto, Sergio George intervino y dijo: “O los tiras. Mejor los tiras, me salvo yo y los tiro a ellos”, siempre en broma.

Pero ahí no quedó el asunto, Sergio George armó otro hipotético caso y dijo jocoso: “Y si está el barco en llamas, me tiro yo y que se queden ellos en el barco...”, lo que desató la risa incontrolable de la cantante y el productor quien al final aclaró ya en serio: “No, mentira”. Mientras Yahaira ya no podía aguantar más la risa.

No le interesan las críticas

En otro momento de la entrevista Sergio George también comentó que confía en el trabajo que está haciendo con Yahaira Plasencia con quien acaba de lanzar el tema ‘Dime’ y asegura la críticas no le interesan.

“A mí no importa la critica, yo tengo mi criterio sobre lo que busco en un artista. A mí me tomó diez años para que me dieran una oportunidad como productor, es un camino largo. Yo creo en lo que yo creo, voy a lo mío y al que no le gusta que compre otra cosa”, afirmó el productor.

Finalmente dijo que continuará trabajando con Yahaira Plasencia y que no se han alejando tal y como se rumoreaba. “¿Quién ha dicho que estamos distanciados? Esas personas están buscando crear rating, pero el trabajo en la música es largo y arduo”, añadió.