Sergio Peña no toleró que el último jueves Rodrigo González le dedicara una nota de Amor y Fuego para comentar su estrecha relación con Lorena Celis, ex del chico reality Diego Rodríguez.

El futbolista se metió a un en vivo de Instagram de Celis e hizo referencia al contenido del programa de entretenimiento de Willax. “Que mañana saquen algo esos programas basura, quiero ver...”, dijo el padre de la hija de Valery Revello. “Peluchín sigue sacando estupideces”, agregó indignado en otro momento de la transmisión.

Rodrigo González no se quedó callado y le contestó con todo a Sergio Peña. “Entiendo que ver a tu pareja entrando al hostal Lucho debe ser algo que no te ha gustado mucho pero de eso yo no tengo responsabilidad, no la tomes contra mí, cariño. Aquí hemos puesto las consecuencias de los actos de ustedes, ni porque pongas ese mensaje ni varios más como esos, la gente va dejar de darse cuenta cuál es el orden de las cosas, yo no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”, arremetió el conductor.

Por su parte Gigi Mitre criticó que si bien el futbolista dejó en claro que no le gustan los programas de farándula, siempre estuvo pendiente de la nota del jueves de Lorena Celis. “A mí me da rabia cuando los futbolistas se meten a temas de farándula, me da cólera, quiero que se dediquen a meter goles, pero les encanta y después dicen ‘esos programas’...”, dijo la compañera del popular Peluchín.

SERGIO PEÑA DICE QUE LORENA CELIS ES SU AMIGA

En una transmisión en directo de Instagram, Sergio Peña contestó a las interrogantes de sus seguidores, quienes le preguntaron si le gustaba Lorena Celis, recientemente soltera tras el ampay de Diego Rodríguez.

“Lorena es mi amiga, es hermosa, pero es mi amiga. La gente inventa, esos programas inventan tonterías”, arremetió.

