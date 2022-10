A inicios de junio, apareció la noticia de que Gerard Piqué habría engañado a Shakira con una joven de 23 años, Clara Chía Marti. Después, la pareja anunció su separación y el futbolista estaría en una relación con la modelo en las últimas semanas.

Recientemente, Shakira lanzó la canción ‘Monotonía’ con Ozuna, la cual trata de cómo se sintió de la ruptura con el deportista. No obstante, este tema habría herido a Clara, quien no la está pasando nada bien.

De acuerdo con el periodista de El Gordo y La Flaca en España, la joven no puede con la ‘presión mediática’ desde que apareció sus fotografías con el jugador del Barcelona. “Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos , si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza” , comentó el corresponsal.

Por si fuera poco, el paparazzi Jordi Martin también decidió hablar sobre el estado de la modelo. “ Clara a nivel personal está pasando un bache terrible , no acude a trabajar a Kosmos, está teletrabajando desde hace un mes y que a nivel personal y anímico está mal ”, indicó.

Asimismo, mencionó que la nueva pareja se encuentra muy feliz con su relación, ya que fueron vistos muy enamorados en una cena. “Esta semana hubo una cena con los trabajadores de Kosmos a donde acudió Gerard Piqué y Clara Chía (...) Me dicen que entre ellos gestos de mucha complicidad, cariño, que se les ve muy enamorados ”, señaló.

“La empresa Kosmos no está pasando por un buen momento” , agregó.

