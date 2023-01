¡LAS COSAS CLARAS! Jazmín Pinedo reaccionó a la canción de Shakira con bizarrap y afirmó que no quisiera estar en los zapatos de Gerard Piqué y Clara Chía, a los que la colombiana le mandó más de una indirecta en su Music Sessions.

No obstante, la conductora de Más Espectáculos no dudó en mencionar a los hijos de Shakira y Gerard Piqué, y le recordó a la colombiana que quiera o no es el padre que ella eligió.

“En la polémica dicen algunos que es suficiente, que ya va mucha indirecta, pero por otro lado también es bueno a la flaca le ha dolido el corazón (...) Nosotros nos reímos, pero qué pasa con el circulo cercano, hay niños de por medio, quieras o no es el papá de sus hijos, tú lo elegiste, luego uno no debe quejarse, simplemente tiene que solucionar sus problemas”, expresó.

Jazmín Pinedo sobre la canción de Shakira

¿Mamá de Gerard Piqué apoya canción de Shakira?

En Twitter, Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, manifestó su respaldo a la ‘Music Session #53′ de Shakira con Bizarrap, esto a través de me gustas que dio a dos publicaciones.

“Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, dice el eufórico comentario al que le dio me gusta.

