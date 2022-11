Nuevos aires se respiran en el ambiente de la cantante colombiana, Shakira, quien luego de meses de disputas y desencuentros con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, finalmente se irá a vivir a Miami, en Estados Unidos, para iniciar una nueva vida al lado de sus pequeños Sasha y Milan.

Sin duda, los dos menores hijos de la barranquillera y el exdeportista son los más perjudicados pues el último fin de semana, el paparazzi Jordi Martin capturó unas conmovedoras imágenes de los precisos momentos en los que el mayor de los hijos de Shakira y Piqué, Milan, se despidió de su equipo tras obtener el segundo puesto en la Copa Catalunya sub 10.

Shakira felicitó a través de las redes sociales a su pequeño y mostró una imagen dándole un tierno beso mientras su primogénito mira sonriente a la cámara.

“Felicidades a Milan y su equipo por este gran torneo. Todas las mamis estamos muy orgullosas de ustedes por su perseverancia y dedicación! Bravo Subcampeones de la copa Catalunya Sub10!”, escribió al pie de la foto que tiene más de dos millones de corazones en Instagram.

Sin embargo, la parte triste fue el momento en el que Milan, de apenas 9 años de edad, empieza a llorar en el terreno de juego a un lado de sus compañeros.

De inmediato, la reacción de Shakira fue consolar a su niño pues ya no jugará en el equipo ya que irá a radicar a otro país. En ese momento su hermanito Sasha se da cuenta que está llorando y sin pensarlo dos veces, fue a darle un abrazo a su hermano mayor.

“Aquí mis imágenes del sábado con @shakira y @3gerardpique Yo que llevo desde el inicio de esta relación y que me ha tocado viajar detrás de ellos por todo el mundo, momentos como los que viví este sábado donde hay tanta tensión entre ellos, chocan muchísimo.. #shakira #pique”, escribió el paparazzi al pie del video.

¿Cómo reaccionó Gerard Piqué al ver llorar a su hijo?

Lo más sorprendente es que el exfutbolista del Barcelona de España no se inmutó y ni siquiera se acercó a su hijo para consolarlo. Él se encontraba a un lado y junto a su madre.

Aquel fin de semana y luego del partido del pequeño Milan, fue Gerard Piqué quien se llevó a los menores y Shakira se retiró junto a su hermano Tonino, quien la acompaña en todo momento.

Este video ha conmovido a más de un fanático de Shakira quienes coinciden que los niños son los más afectados en medio de la separación de ambos personajes mediáticos.

“Me conmueve mucho este video porque claramente todos están afectados, pero los que más sufren siempre serán los niños”, “afectados por un padre desleal que no valora a su familia, valora su fiesta, sus bares, sus noches locas. Gracias a Dios tienen a Shakira”, “por una calentura lo perdió todo y no le durará nada”, “el abrazo entre los niños lo fue todo”, “me parte el corazón ver a los niños, la tristeza no tiene estratos sociales”, fueron algunos de los comentarios que se leen a través de las redes sociales de Jordi Martin, quien compartió estas imágenes.