La cantante Shantall Young acaba de estrenar el video clip de su tema ‘Así’, cuenta que en un par de meses lanzará su próximo álbum, podría sorprender con nuevos géneros y siente que como cantante aún no ha cumplido su sueño.

“El tema ‘Así’ es parte de un álbum que hice hace mucho tiempo y la razón por la que hicimos este video es porque veía que muchos artistas, sobre todo los bailarines están pasando momentos muy duros. Entonces, lo que hicimos fue hacer una audición para tener 22 bailarines, en vez de cuatro. Fue una experiencia linda porque más que un video musical fue un momento para levantar el ánimo de los artistas jóvenes”, afirmó.

Con este álbum cierras una etapa artística.

De todas maneras, siento que es un renacer en el sentido musical.

¿En esta época los likes importan?

Si te das cuenta hay otros artistas que sus videos tienen un montón de vistas, pero si ves la calidad de mi video no hay muchas personas que lo ven, no pega mucho esta música. Entonces, a veces me da penita, pero no puedo negar que estoy siendo real a lo que yo quiero. Felizmente no le debo nada a nadie para estar buscando los números, eso es un estrés. También cansa a los artistas y te puede lastimar.

Pero que tengas más likes no quiere decir que seas más exitoso...

Hoy en día se mide todo por los números y, a veces, me da tristeza porque siento que tengo tanto que ofrecer y el público peruano no se engancha conmigo, está bien. Yo voy a seguir haciendo música, no hay problema, pero sí anhelo el momento en que el Perú esté muy orgulloso de mí.

¿Harías música más comercial?

No lo voy hacer porque otra persona me dice que tengo que hacerlo. Lo voy hacer porque lo siento y ahora lo estoy sintiendo, ya estoy lista para fusionar todo lo que es mío. En unos 2 o 3 meses sale mi nueva producción, que estoy segura que será un poquito más aceptada.

Pero no vas a perder tu esencia

Jamás, además yo soy la productora. Anhelo que la gente vea (su trabajo), pero yo estoy orgullosa y contenta con lo que hago. De pronto podrían escuchar una salsa mía, una cumbia, todo depende de un productor diga ‘Shantall vamos a probar algo’.

Crees que te han encasillado en un tipo de género.

También esa es otra cosa, pero soy versátil. Las sorpresas vienen, eso es lo bonito, un día puedo sacar una balada, otro día la bachata, al día siguiente una salsa. No tengo nada que me limite, puedo hacer lo que yo quiero.

Todo esto es parte de un crecimiento artístico y por eso vas a arriesgar con otros géneros...

No, creo que lo que ha pasado es que he tenido la oportunidad de ahorrar dinero para poder hacer lo que yo quiero. Ahora ya hay productores porque si ahorro mi plata, le pago a alguien para que me haga la canción.

La inversión es fuerte...

Ser artista es una inversión, si tú no estás invirtiendo alguien está poniendo el dinero y a alguien le estás debiendo. En este caso yo no le debo a nadie, pero mi sueño es ser una cantante que grabe y que venda su música. En este momento yo no estoy cumpliendo ese sueño, estoy trabajando siendo coach, cantando en eventos, matrimonios por zoom, todas esas cosas que me dan platita extra para poder hacer lo mío.

Lo ideal es vivir de tu música.

Claro, cuando uno hace una canción es una inversión. Si la gente no está comprando o consumiendo, de alguna manera, los artistas no tenemos dinero. Mi sueño es que algún día la gente consuma demasiado mi música mundialmente para poder ver el fruto monetario y seguir invirtiendo en ese sueño.

¿Sigues con el club Divoz?

Sí, es mi principal fuente de ingresos. En junio iniciamos un nuevo ciclo del taller de canto y si quieren inscribirse pueden llamar al 987431245.





