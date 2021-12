Shantall Young Oneto, hija de la querida actriz cómica Betina Oneto, anunció a través de sus redes sociales que se comprometió en matrimonio.

La cantante y profesora de canto tras darle el sí a su ahora esposo, paseó por la Costa Verde en una limosina y finalmente se reunió con sus amigos cercanos en un conocido restaurante.

“Ya soy una mujer casada, estamos en la limosina disfrutando. Estoy aquí oficializando que estamos casados. (...) Estamos en la Rosa Náutica, yo empecé aquí cantando todos los jueves y ahora sellando este amor bello”, cuenta en unos videos que compartió en su historia de Instagram.

En otro clip, Shantall explica que no hay edad para casarse ni para ser madres, pues ella que se comprometió en matrimonio a los 44 años. “Tus ovarios te van a esperar, yo tuve a mi primero hijo a los 32 y después al otro, y me he casado a los 44″, comentó en el video.

Asimismo, en su perfil de Instagram compartió unas fotografías donde se luce junto a su esposo e hijos, y en la leyenda escribió: “Oficialmente Familia…Valdivia Young. Gracias @limo360peru no pensé que nos íbamos a divertir tanto! Se tiene que repetir muy pronto, karaoke en la limo jiji”.

Su publicación suma más de 7 mil “Me gusta”. Sus seguidores recurrieron a los comentarios para desearle lo mejor en esta nueva etapa en su vida.

