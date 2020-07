Sheyla Rojas reflexionó y aconsejó a sus seguidores en Instagram sobre el amor. La rubia siempre escribe mensajes para meditar sobre su día a día o cuelga fotos en sus redes sociales con mensajes inspiradores.

“Donde no pidas nada y te dan todo, ahí es”, publicó ‘Shey Shey’ en sus historias de la red social.

Sheyla Rojas ya había reflexionado anteriormente cuando terminó la cuarentena. Ella comentó que le costaría mucho separarse de su hijo, Antoñito, tras comenzar a trabajar en ‘Estás en todas'.

“De verdad, creo que (me costará) separarme de mi hijo. Yo quiero estar con él y él ya no me aguanta. Me cierra la puerta de mi cuarto”, bromeó durante una entrevista que le hizo ‘Choca’ Mandros.

Sheyla Rojas también contó que no se despegó de Antoñito durante toda la cuarentena y disfrutaban viendo dibujos juntos todo el día. “Ahora me encanta ver dibujos. Me sé todos los que hay”, dijo.

Finalmente, reveló que durante el aislamiento social obligatorio llegó a engordar, pero por fortuna logró bajar de peso rápidamente.

El mensaje de Sheyla Rojas en Instagram. (Instagram)

SHEYLA ROJAS LLAMÓ “CORNELIO” A NICOLA PORCELLA

Sheyla Rojas no perdió la oportunidad para bromear sobre el participante de ‘Guerreros 2020’ de Televisa, Nicola Porcella y lo llamó ‘Cornelio’ en pleno programa en vivo.

Esto debido a que el ‘guerrero’ contó a un programa mexicano que fue víctima de infidelidad por parte de una exnovia que es conocida, dejando entrever que sería su expareja, Angie Arizaga.

Todo sucedió cuando ‘Choca’ Mandros presentaba una nota en ‘Estás en todas’: “Vamos a hablar de las producciones de México, de Nicola Porcella que está por allá”. De inmediato, Sheyla Rojas intervino y dijo entre risas: “Nicola Porcella ‘Cornelio’… El ‘Cornelio’ número uno”.

Tras presentar la nota, Sheyla Rojas advirtió que solo estaba bromeando y pidió a los seguidores de Nicola Porcella y Angie Arizaga no molestarse.

“Le hemos hecho una bromita de ‘Cornelio’… Son bromas obviamente, con Nicola nos conocemos muchos años. Y por Angie también porque las fans de Angie son bien intensas”, aclaró la conductora de ‘Estás en todas’.

Sheyla Rojas bromea a Nicola Porcella y lo llama “cornelio”