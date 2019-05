Sheyla Rojas asegura que se hace cargo de los gastos de su hijo ¿Y Antonio Pavón? | Instagram | VIDEO

Sheyla Rojas realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que se defendió de las críticas y aparentemente envió unas indirectas a Antonio Pavón, el padre de su hijo que actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta por su accionar



En el video en vivo, Sheyla Rojas dijo que está ‘full chamba’, trabajando al máximo para poder darle a su pequeño todo lo que necesita.

"Hay que trabajar. Tengo un hijo hermoso por el cual seguir saliendo adelante. No soy millonaria, hay que ganarse los frejoles, si no imaginate. Quien paga el colegio, quien paga las terapias, quién dime. Hay trabajar y no hay chance para descansar", dijo la rubia.

¿Sheyla Rojas está indicando que Antonio Pavón no se hace cargo de sus responsabilidades? El hecho causó polémica entre sus seguidores.

Como se sabe, Antonio Pavón se molesta y empieza a insultar a todos aquellos que insinúan que no cumple con su hijo, como lo que sucedió con una periodista que 'cuestionó sus viajes'.

¿Sheyla Rojas le envió esta tremenda indirecta a Antonio Pavón en Instagram?

SE LA TIENE JURADA



Magaly Medina reveló en su programa las conversaciones de WhatsApp en la que Antonio Pavón la insulta y la acusa de 'darle con palo'. El español la calificó de 'sinvergüenza' y 'bruja'.



La 'Urraca' anunció el último jueves en su programa interpondrá una denuncia ante la Fiscalía en contra del español y pedirá que se le prohíba el ingreso al país por los delitos de violencia psicológica y acoso.