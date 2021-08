Sheyla Rojas continúa pasando buenos momentos en España tras el reencuentro que tuvo con su pequeño Antoñito. La modelo ha demostrado tener una buena relación con la familia de Antonio Pavón y sobre todo con su novia Joi Sánchez, de quien celebró su cumpleaños.

La popular ‘Shey Shey’ ha compartido imágenes de la pomposa fiesta que organizaron el último jueves 19 de agosto por los 29 años de la peruana Joi. El torero también hizo lo mismo y reveló fotos donde se le ve a su hijo entregarle un ‘detallazo’ a su pareja.

La modelo ha pasado buenos momentos con las hermanas del torero, quienes le han mostrado su perdón luego de las rencillas y las críticas que tuvieron en el pasado.

Joi Sánchez y Sheyla Rojas han reflejado tener ‘buena química’ y complicidad sobre todo por el amor que ambas le tienen al pequeño Antoñito.

Según la ‘leona loca’, el cariño que le tiene a la nueva pareja de Antonio Pavón es mutuo pese a que acaban de conocerse.

“Estoy bien, es más, es el cumpleaños de Joi el día de mañana y lo vamos a pasar juntos. Obviamente lo vamos a recibirlo hoy día... Antoñito está contento y eso se nota. Él está feliz y me dice: ‘Ay mamá, le quiero comprar un regalo’”, explicó días antes al programa ‘América Hoy’.

“El cariño es mutuo, y pues sí, hay una bonita relación. Recién yo he podido conocerla, he traído mi tequila y vamos a celebrar nosotros. Y ya no les voy puedo decir más porque después ya no va a ser sorpresa la celebración”, dijo entre risas.