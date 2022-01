¡QUÉ BUEN AÑO NUEVO! Sheyla Rojas, fiel a su irreverente estilo, compartió una fotografía en la que recrea cómo fue que terminó tras las celebraciones de Año Nuevo en México. La modelo sorprendió al aparecer tendida en el suelo.

En la foto, Sheyla Rojas aparece tendida en el suelo cogiendo una botella de champán, con su cartera al lado y un sombrero de Año Nuevo, demostrando así que tuvo una ′buena celebración’.

“Mañana es Lunes y una en Mood 2022 🍾”, escribió Sheyla Rojas en su cuenta de Instagram con la peculiar fotografía con la que bromeó a sus seguidores.

Así terminó Sheyla Rojas tras las celebraciones de Año Nuevo en México

REAPARECE CAMBIADA

Sheyla Rojas recibió el Año Nuevo en una lujosa fiesta en México. No obstante, mientras compartía parte de su celebración en Instagram dejo ver que estaba usando los filtros la aplicación.

Otro detalle que llamó la atención es que su rostro lucía inexpresivo e irreconocible. Recordemos que diciembre del año pasado, tras arribar al Perú, la modelo volvió a someterse a una cirugía estética para tensarse la cara, papada y cuerpo.

No podía hablar luego de cirugía. En Instagram, la misma Sheyla Rojas se mostró hinchada y con dificultades para hablar bien luego de la operación para armonizar su rostro. “Saben que soy loca, pero me gustó el resultado... Todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada de hecho”, aseguró.