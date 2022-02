Sheyla Rojas regresó al Perú y se presentó como invitada especial en el programa ‘América Hoy’. La modelo habló sobre sus cirugías en el rostro y por el excesivo volumen que tienen sus labios. Esto tras las críticas de Magaly Medina.

Al ser consultada por las conductoras del magazine, Ethel Pozo y Janet Barbosa respecto a la cantidad de operaciones que se ha realizado, Sheyla Rojas confirmó que sí se le pasó la mano en la última que se hizo.

“ Yo ya lo dije, más que el labio porque no es que me haya puesto más labios, sino es en la parte del procedimiento que me hice en la papada . Yo todavía estoy inflamada, entonces sí me cuesta. Me lo hice en noviembre”, sostuvo.

Sin embargo, la popular ‘Shey Shey’ confesó que le ha puesto un alto a sus cirugías, pues la pasó muy mal tras su post operatorio.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo, al principio ni siquiera podía comer... Estaba muy inflamada, de hecho dije nunca más me hago, no quiero saber nada. Curada, no quiero saber nada, sí me inflamé mucho los pies, las piernas, los brazos, la cara...”, argumentó.

Sheyla Rojas habla de sus labios https://www.americatv.com.pe/

“No, no, yo sabía que con terapia obviamente iba a mejorar. Yo cuando viajé no me inflamé, pero luego se me juntó todo... es una alergia en realidad. Los medicamentos hicieron que no podía hablar”, agregó.

MAGALY CRITICA A SHEYLA POR CIRUGÍAS

La ‘urraca’ quedó sorprendida al ver el exceso de labios de Sheyla Rojas tras las cirugías que se ha hecho. Magaly Medina no dudó en cuestionarla duramente.

“Nadie estaba pensando en las declaraciones que ella estaba dando, porque toda nuestra atención.... Me he quedado mirándole la boca y lo deforme que está”, señaló.

Para la periodista, a Sheyla le podría haberle pasado algo por una o varias sustancias aplicadas en su rostro. “Algo le ha tocado algún nervio a la hora de aplicarle algún líquido”, supuso Medina.