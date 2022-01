FUEGOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Luego del misterioso mensaje que publicó Sheyla Rojas, que daba a entender que revisó el celular de su novio, Sir Winston, y descubrió que la engañaba, la exconductora de televisión peruana compartió otro mensaje que confirmó la infidelidad del mexicano.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Shey Shey’ indicó que la traicionaron pero dejó en claro que no se hace problemas y buscará el amor en un hombre que sí valga la pena.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, indicó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas confirma infidelidad de Sir Winston y termina con él

SHEY LE REVISÓ EL CELULAR A SIR WINSTON

Sheyla Rojas decidió dejarlo todo en el Perú para ir a México a vivir con su pareja Sir Winston, sin embargo, los rumores de una separación incrementan tras los misteriosos mensajes de la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Shey Shey’ compartió con sus seguidores curiosos mensajes que alentaría a una infidelidad por el mexicano.

“Tengan mucho cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, se lee en una imagen que posteó.

Además, esto no fue todo pues la modelo publicó una imagen con varias princesas que decía: “Me dijo ‘eres mi reina’, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney... hasta Fiona estaba”.

