Sheyla Rojas ¿embarazada? Rodrigo González muestra fotos de su 'pancita' | FOTOS

¿Sheya Rojas nuevamente en la dulce espera? La conductora de 'Estás en Todas' protagoniza una serie de rumores sobre un posible embarazo. El conductor de 'Válgame Dios' compartió una fotografía de la rubia en Esto Es Guerra donde se dejaría ver una 'pancita'.

Rodrigo González compartió la imagen en sus redes sociales dejando a los seguidores de Sheyla Rojas con la duda de si será madre por segunda vez. " ¿Hay algo que no nos ha contado Shey? Si es así, ¡Felicidades!"

Horas después, Peluchín volvió a compartir más imágenes de Sheyla Rojas con otros vestuarios en donde la rubia se toca la pancita. Ante esta situación, la propia conductora de TV decidió responder a los rumores.

Sheyla Rojas realizó un en vivo vía su cuenta Instagram . La rubia decidió conversar con sus seguidores para aclarar los rumores. Mientras se maquillaba, la rubia aseguró que ella no está embarazada.

Según contó la rubia, la foto que está circulando en redes sociales tendría photoshop, o simplemente fue tomada cuando la luz o el ángulo de la cámara no la captó en una buena pose. Sheyla Rojas asegura que le encantaría ser madre, pero que por el momento no está en sus planes.

"Es que me voy a parar para que vean. No tengo panza, no tengo nada", dijo Sheyla Rojas en el video en vivo que realizó en Instagram . La conductora se paró y mostró su abdomen para desmentir los rumores.

Como se sabe, Sheyla Roja s mantiene una relación con Pedro Moral. La rubia dijo que está muy feliz con su romance y que su novio es muy especial con ella. Aunque él quiere mucho a Antoñito y ella adora tener niños en su casa, por el momento ninguno tiene planes de tener familia.

