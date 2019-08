Rubia vinculada a libanés le contesta a Sheyla Rojas tras rumores de romance: "No puedo esperar a que vengas a Dubái"

Después que se especulara que el millonario libanés Fidelio Cavalli habría olvidado a Sheyla Rojas con otra rubia, llamada Laure de Wit, esta última le escribió para aclararle que Fidelio es su ‘gran amigo’.



Sheyla Rojas subió una foto en Instagram y la acompañó con un mensaje: “Explora, sueña, descubre... Arriésgate”.



Inmediatamente, Laure de Wit respondió: “No puedo esperar a que vengas a Dubái para poder festejar contigo y mi buen amigo Fidelio Cavalli”.



Luego, Sheyla Rojas se disculpó con ella por las especulaciones que aseguraban tendría una relación con el libanés.



“No te preocupes, mientras tú y Fidelio estén felices, y sabes que solo soy una buena amiga, estoy bien. Nos vemos pronto con suerte”, respondió Laure.



‘HERMOSA BEBÉ’

​

Sheyla Rojas también aprovechó otra de sus imágenes para acallar los rumores de una infidelidad por parte de Fidelio.



“Uno no puede ir por la vida aclarando rumores, que piensen lo que quieran y ya está... Total, tus amigos no la necesitan y tus enemigos no la creen”, indicó.



El libanés no dudó en escribirle un amoroso mensaje.



“Luciendo hermosa como siempre, bebé”, posteó.



Al parecer, Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli se reencontrarían para el cumpleaños de la rubia, a fines de agosto, en el extranjero.