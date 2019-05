¡Qué tales miraditas! El abrazo de Sheyla Rojas y Flavia Laos en el detrás de cámara de su encuentro en TV | VIDEO

El encuentro entre Sheyla Rojas y Flavia Laos dio mucho de qué hablar. Las rubias se dijeron de todo durante el programa En Boca de Todos y no dejaron pasar ni un tema. Pero ahora, América Espectáculos revela el detrás de cámara de ese encuentro.

Una reportera les pidió a Sheyla Rojas y Flavia Laos que se den un abrazo que selle su buena relación. Ante esto, las rubias abrieron los brazos para hacerlo. Como la conductora de Estás en Todas es más alta, terminó abrazando como hija a la actual enamorada de Patricio Parodi.

Sheyla Rojas: "Ya está. Era un tema que ya nos habíamos juntado un día antes en Estás en Todas, pero nunca conversábamos"

Flavia Laos: "Era un tema más de tensión. No sabía si lo que ella decía era verdad o no. Porque me decían que ella hablaba no era real.

Además, hablaron de la relación que mantienen con la mamá de Patricio Parodi, Verónica Costa. Flavia Laos aclaró que ella siempre supo de la buena relación que tenía la ex de su enamorado con su actual suegra.

Sheyla Rojas bromeó y señaló que ella tenía mejor relación con Verónica Costa, causando un nuevo abrazo con Flavia Laos. La 'leona loca' habló seriamente y señaló que tanto ella como la actriz siempre hablarán bien de la mamá de Patricio Parodi porque es una mujer excepcional.