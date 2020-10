El abogado de Sheyla Rojas, John Carlos Rodríguez, contó que Irvin Vera podría recibir prisión efectiva por filtrar una conversación privada.

“El señor Irvin se reinventó vendiendo información que no solo le pertenecía a él. Proporcionar material informativo, conversaciones privadas... se le viene no menos de cinco años de prisión efectiva. Y si hubiera recibido dinero, es no menos de ocho años de cárcel”, sostuvo en el programa ‘Modo espectáculos’.

“Ella (Sheyla) no solo perdió su sueldo, que era 17 mil 500 soles mensuales, sino su trabajo de siete años. Tenía campañas de ciertas marcas, las cuales retiraron su patrocinio por los escándalos. El daño no solo es económico, sino también en su entorno, por su hijo y sus padres”, señaló.

Finalmente, el abogado dijo que Sheyla sigue siendo amiga de Luis Advíncula y este la alentó a iniciar el proceso legal.

En tanto, Irvin Vera aseguró que solo buscaba aclarar el tema. “Solo busqué aclarar un tema del cual no estaba muy cómodo, ni personal ni familiar, entonces necesitaba hacerlo público para que paren esas cosas”, aclaró.