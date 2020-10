Janet Barboza respaldó a Sheyla Rojas tras enterarse que piensa demandar a Magaly Medina tras la difusión de una nota sobre su presunto ‘affaire’ con el futbolista Luis Advíncula.

“Ninguna persona tiene que permitir que mancillen su honor y honra. Creo que Sheyla se demoró demasiado en tomar cartas en el asunto para defender su honor. Espero que se haga justicia por Sheyla, tiene todo mi apoyo y no solamente ella, sino todas aquellas otras mujeres que son víctimas del programa (‘Magaly tv: la firme’). Un espacio que difama, agrede y comercializa con la honra de las personas. No tiene límite, no lo conoce”, dijo la ‘Rulitos’.

Magaly dice que Sheyla la está amedrentando…

La única que amedrenta es Magaly. Sheyla está tratando de limpiar su imagen, le ha fregado la carrera y yo que ella invierto un poco de dinerito (en el proceso), pero de que se tiene que hacer justicia, se tiene que hacer justicia. No es justo que, porque a una mujer le guste viajar, conocer personas que tenga determinado poder adquisitivo, tomarse sus traguitos, bailar, nadie tiene derecho para etiquetarla de esto o lo otro.