Espectáculos







Sheyla Rojas esperó a Magaly Medina en centro de conciliación, pero no llegó: “Tengo paciencia” Rubia esperó a Magaly Medina en centro de conciliación de Miraflores al que ‘Urraca’ no asistió y segunda citación está programada para el viernes 13. *Abogado expresó que si periodista no llega a nueva cita procederán con la demanda