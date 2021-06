Milena Zárate criticó a Sheyla Rojas por compartir un video en redes sociales donde muestra varios carros de lujo y dice ‘pueden escoger qué carro pueden usar hoy’.

“Hay tipos que cambian de capricho, así como cambian de carro. Hoy le tocó a ella, que lo aproveche hasta que le dure porque después la que lo va a aprovechar es el siguiente capricho”, comentó la colombiana.

¿Qué opinas de las críticas que recibe Sheyla?

Creo que es una chica interesada, sin escrúpulos y no le interesa las opiniones de nadie. Ella provoca esas críticas negativas por el contenido de sus redes sociales. (D. Bautista)

CHANCA A SHEYLA POR DEJAR A SU HIJITO

Milena Zárate cuestionó y criticó las declaraciones que dio Sheyla Rojas, quien se comunicó con el programa ‘América hoy’ desde México y manifestó que le afecta estar alejada de su pequeño Antoñito.

“Yo prefiero vivir debajo de un puente, pero con mi hija. He tenido la oportunidad de muchas cosas, pero si no tengo mi ‘llavero’ a mi costado de nada me sirve tener viajes, lujos y quedarme coja, mi hija siempre será lo más importante. Hay mamás que realmente son madres de palabra nada más”, expresó Zárate.

¿Consideras que Sheyla prefiere ser mujer en vez de madre?

Lo que veo es una persona que más que mujer es una chica materialista porque lleva un mes con este tipo (mexicano), pero ¿en un mes te vas a vivir con una persona y vas a dejar a tu hijo por apostar en alguien que acabas de conocer? Está dejando lo más preciado y un día se va a arrepentir. Lo material es efímero, es como el agua, que va y viene. Así (como su pareja) tiene dinero para poder pagar un capricho, pues mañana se aburrirá de ese capricho (Rojas) y tendrá dinero para comprarse otro.

¿Te da pena lo que está haciendo?

Lo que ha hecho (Sheyla) es irse a dar una vida de lujos que no pudo conseguir con el esfuerzo de su trabajo, fue capaz de abandonar a su propio hijo para conseguir lo que ella no fue capaz de alcanzar con su propio esfuerzo.

De otro lado, mañana es el ‘Día de la madre’. ¿Cómo lo pasarás?

Para mí es muy doloroso porque me encantaría que mi mamá pudiera estar conmigo aquí en Perú, me encantaría tener la capacidad económica (para poder traerla de Colombia), pero desgraciadamente soy cabeza de familia y tengo que darle prioridad a los gastos de mi propio hogar. Sin embargo, estaremos comunicadas y tratando de estar bien. (L. Gamarra)