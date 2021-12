LO VOLVIÓ A HACER. Sheyla Rojas compartió con sus seguidores su nueva cirugía estética en búsqueda de armonizar su rostro, sin embargo, volvió a causar revuelo por su notorio cambio físico pues se encontraba muy hinchada y sin poder hablar muy bien.

A través de su Instagram, la modelo, quien reside en México junto a su pareja Sir Winston, reveló que tiene menos de 10 días de haberse realizado otro procedimiento quirúrgico, por lo que está sufriendo las consecuencias post operación.

“Saben que soy loca, pero me gustó el resultado... Todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada de hecho”, aseguró haciendo un gran esfuerzo para articular las palabras.

A raíz que sus fans le pedían que muestre el look que está llevando, la exchica reality les mencionó que no puede hacerlo porque está fajada y postrada en su cama.

“Todavía no me puedo cambiar, chicos, por eso es que estoy bien fajada, no le puedo mostrar mi outfitt, conforme va pasando los días se va a desinflamar y podré hablar bien. Me hice la parte de la papada también, me duele un poco”, reiteró.

¿QUÉ SE HIZO EN EL ROSTRO SHEYLA ROJAS?

El programa Mujeres al Mando difundió un video donde Sheyla Rojas recomienda a otras mujeres que se hagan el conocido Bodytite, la cual consiste en reducir la flacidez corporal basándose en la aplicación de radiofrecuencia a nivel interno, es decir, bajo la piel.

“Eso se llama Bodytite y de verdad se los recomiendo, pero no puedo hablar mucho de esas cosas porque es un tema médico”, dijo

Al respecto, el médico que operó a la popular Shey Shey apareció ante cámaras para revelar que la modelo tiene otra cirugía pendiente.

“La próxima cirugía que se va a hacer Sheila, es un tensado de la piel a nivel del rostro, cuello y todo su cuerpo. Bueno es un tratamiento novedoso que consiste en tensar la piel del cuerpo, sin cirugías. Ya lo habíamos hablado cerca de 9 meses en este viaje, lo vamos a hacer”, señaló el profesional.