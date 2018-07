El encuentro entre Sheyla Rojas y Patricio Parodi en Esto Es Guerra sacó chispas. El chico reality quiso bromear con la rubia, pero todo se salió de control y la conductora lo terminó poniendo en su sitio.

Patricio Parodi aseguró que a Sheyla Rojas le gustan los chibolos y le hizo una advertencia a Pedro Moral, actual pareja de la rubia. "Ya que Sheyla ha dicho que se va a ir a comer con Austin, cuidado Pedro porque a ella le gustan los chibolos", dijo el chico reality.

Esto no le gustó para nada a Sheyla Rojas y pidió no meter a terceras personas en su broma de mal gusto. La conductora de 'Estás en Todas' le pidió respeto a Patricio Parodi e indicó que deje de hablar de la relación que mantuvieron.

Sheyla Rojas pelea con Patricio Parodi en 'Esto es Guerra'

Esta situación se salió de control y ninguno quería dar su brazo a torcer. Ni siquiera Mathías Brivio ni el resto de los participantes de Esto Es Guerra pudieron detener el enfrentamiento. Sheyla Rojas y Patricio Parodi no volvieron a bromear tras lo sucedido.

Con la cabeza más fría y tras recordar todo lo que dijo en pleno programa, Patricio Parodi le pidió perdón a Sheyla Rojas por sus palabras. El participante de Esto Es Guerra dijo que siempre se bromea con su ex, pero que si a ella le pareció que pasó el límite, no tenía problemas en disculparse con ella.

"No le habrá gustado mi broma, le habrá parecido una broma pesada y por eso reaccionó mal. A mí no me pareció su reacción, pero bueno si para ella fue de mal gusto, le pido perdón. Si yo excedí ese límite por mi broma porque seguro le puede molestar a alguien, le pido perdón", declaró Patricio Parodi.

Patricio Parodi y Sheyla Rojas

Pero eso no fue todo. Patricio Parodi se mostró incómodo con que Sheyla Rojas esté dejando entrever cosas de su relación. Por eso, también le pidió que deje de mencionarlo o hablar de lo que vivieron.

"Ese tipo de cosas me molestan. Le voy a pedir que no haga ese tipo de comentarios queriéndome dejar mal cuando sabe que las cosas no han pasado así", declaró Patricio Parodi en Esto Es Guerra.

Sheyla Rojas también refutó. La conductora de 'Estás en Todas' indicó que a ella no le gustan las faltas de respeto y que tuvo que sacar su carácter al escuchar el nombre de su enamorado, Pedro Moral. Por eso, 'ubicó' Patricio Parodi por sus declaraciones.

"No me gustan las faltas de respeto y obviamente creo que debe comportarse como un caballero. Todo bien con él, pero a veces la adrenalina del momento le hace decir cosas que no debe y meterse con personas que tampoco. Tengo que sacar mi carácter. No lo puedo permitir. Agradezco su invitación, pero no me gustan las faltas de respeto" , declaró Sheyla Rojas.

