FUEGOOOO. Sheyla Rojas sigue en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz que estuvo en coqueteos con el exnovio de su amiga Paula Manzanal. Al respecto, la ‘engañada’ aseguró que en un primer momento el francés se lo negó.

“Él a mí me lo negó, yo le pregunté y me dijo: ‘cómo crees que me voy a meter con Sheyla. Yo jamás me metería con una persona tan plástica’. Así me dijo y después salen los videos”, indicó la ‘Manzanal’.

En ese sentido, aclaró que la pregunta se la hizo hace año y medio. “Le pregunté en todo momento, desde el comienzo, porque yo sabía que ellos se comunicaban”, dijo en declaraciones al programa Amor y Fuego.

Gigi Mitre se mostró sorprendida por la cantidad de tiempo que permaneció engañada por su amiga Sheyla Rojas y el francés Vladimir De Guest. “Asu madre, o sea, has hecho el papel de tonta todo este tiempo”, dijo la conductora de Willax.

TROME - Sheyla Rojas | Paula Manzanal asegura que francés le negó relación con su amiga hace año y medio

TAMBIÉN PUEDES LEER

¿Quién es Vladimir de Guest? Conoce a la manzana de la discordia entre Sheyla Rojas y Paula Manzanal

¿Y el video hot? Sheyla Rojas y los WhastApp donde niega a Paula Manzanal que haya estado con Vladimir de Guest

Sheyla Rojas: El video de la candente videollamada con el ex de Paula Manzanal, Vladimir De Guest

“Pasajes, shopping, plata”: Sheyla Rojas usaba sus stickers en WhatsApps hots con ex de Paula Manzanal, Vladimir De Guest