Sheyla Rojas sigue en el ojo de la tormenta. Paula Manzanal reveló en el programa de Magaly Medina que la rubia le negó que se haya metido con su expareja, Vladimir de Guest, según unos mensajes de WhatsApp que mostró.

En los mensajes que reveló Paula Manzanal, Sheyla Rojas le negaba el haber tenido algún tipo de encuentro con su exnovio pero reconoció que lo recibió en su departamento porque le dijo que ‘no tenía donde quedarse’.

Paula Manzanal encaró a Sheyla Rojas pues las pruebas ya habían salido a la luz, como el video donde se le ve haciendo una videollamada hot con el francés, sin embargo, la rubia lo negó hasta el hartazgo.

TROME | Sheyla Rojas y Vladimir de Guest en videollamada

Paula Manzanal indica que Vladimir le fue infiel con Sheyla Rojas. “Él es un patán, él no me importa, lo que más me duele es la supuesta amistad con Sheyla. Ella me sigue negando todo”, agrega.

Vladimir de Guest es un ciudadano francés que conoció a Paula Manzanal en el 2018. La modelo terminó con él por su trabajo que, según la modelo, rozaría con la ilegalidad. En venganza, el sujeto la agredió física y psicológicamente. Además, difundió grabaciones y conversaciones íntimas con Sheyla Rojas.

ESTOS SON LOS MENSAJES DE WHATSAPP ENTRE PAULA MANZANAL Y SHEYLA ROJAS

Sheyla Rojas negó mil veces a Paula Manzanal que se haya metido con su ex

Sheyla Rojas negó mil veces a Paula Manzanal que se haya metido con su ex