'El Wasap de JB': Así sera la parodia de la relación entre Sheyla Rojas y Pedro Moral 

Después de la emisión de 'El Valor de la Verdad' de Pedro Moral sobre su relación con Sheyla Rojas, Jorge Benavides anunció que este sábado en 'El Wasap de JB' presentará un sketch sobre una supuesta boda de la rubia con el empresario llamado 'Sorpresheyla Rubí'.

Jorge Benavides y el elenco de 'El Wasap de JB' preparan una parodia sobre la relación entre Sheyla Rojas y Pedro Moral después que el empresario apareciera en El Valor de la Verdad.



"Este sábado a las 8 p.m. no te pierdas el primer capítulo de la novela que te cautivará de principio a fin. ¡Sorpresheyla Rubí!", escribió Jorge Benavides en su cuenta de Instagram.



Un adelanto del sketch de 'El Wasap de JB' sobre la relación de Sheyla Rojas y Pedro Moral fue durante el programa Mujeres Al Mando de Latina.



"Amor… hablando de la camioneta, tú sabes que me tienes que dar 40 mil dólares para pagar mi auto nuevo", dijo Sorpresheyla a Yuca, quien interpreta a Pedro Moral.



"Pero mi amor, 40 mil dólares no puede ser, tú sabes que no tengo efectivo. He tenido que pedir un préstamo al banco y con los intereses se eleva hasta 70 mil dólares, por favor", reclamó 'Yuca'.



"Tú sabes que me tienes que dar todo lo que yo quiera", respondió Dayanita, parodiando a Sheyla Rojas.



En el nuevo sketch de 'El Wasap de JB' participan Danny Rosales, Walter Ramirez ‘El Chorri’, Enrique Espejo ‘Yuca’, Carlos Vílchez, Dayanita y Jorge Benavides.



Puedes ver un adelanto del sketch de 'El Wasap de JB' a partir del minuto 1:33:50: