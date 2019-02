Sheyla Rojas publica tutorial en Instagram, le llueven críticas y ella les da una contundente respuesta | FOTOS

Sheyla Rojas publicó un video en sus redes sociales en el que explica cómo maquillarse. El tutorial empezó a tener éxito hasta que un grupo de mujeres empezaron criticarla por 'perder el tiempo en tonterías' en vez de invertirlo cuidando al pequeño Antoñito. La conductora de TV cansada de los ataques no dudó en ponerlas en su sitio y bloquearlas de su red social.



"El hecho que sea madre no significa que no pueda hacer nada más estás muy equivocada que feo que una mujer justamente tenga este tipo de comentarios tan machistas 🚫", respondió Sheyla Rojas a una de las usuarias que la atacó.



Inmediatamente, otro grupo de usuarias defendieron a Sheyla Rojas, pero también salieron aquellas que detestan a la estrella de TV y la calificaron de 'mala madre', insultarla y de solo aparentar para las redes sociales, pero sobre todo 'tener abandonado' a su hijo.

Sheyla Rojas constantemente responde a algunos usuarios que la atacan en sus redes sociales, pero en esta ocasión decidió salir al frente debido a que varias usuarias le decían de todo.



Sheyla Rojas se encuentra en pleno preparativo para su boda con Pedro Moral, en el mes de mayo y desde que se supo del problema con Antonio Pavón, los ataques han sido más crueles hacia ella.