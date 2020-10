Sheyla Rojas ya está activa en sus redes sociales tras el escándalo que surgió hace unas semanas por el destape de su fugaz relación con el futbolista Luis Advíncula y los chats con su exasistente, en el que le decía que quería viajes y lujos.

La rubia exconductora de Estás en Todas utiliza su cuenta de Instagram para promocionar productos y servicios pero también para compartir algunas reflexiones y consejos, los últimos de los cuales llamaron la atención recientemente.

En sus historias, Shey Shey compartió unos videos del conferencista Jorge Lozano, donde habla sobre los hombres y sus relaciones sentimentales con las mujeres. “Es fin de semana y el cucaracho te va a buscar y ya sé lo que le vas a contestar, le vas a decir ‘tú crees que después de todo lo que te lloré voy a cometer la estupidez de salir contigo otra vez... espera que me baño’”, dijo a modo de broma.

Asimismo, Lozano recomendó no llegar a la intimidad tan rápido. “Si quiere todo rapidito dile 'estas curvas no son curvas de aprendizaje, estas llantitas no son llantitas de entrenamiento... Te tocó mucho plato fuerte para ese diente de leche”, indicó.

Sin embargo, la historia de Sheyla Rojas que más llamó la atención fue en la que el conferencista habla sobre la libertad de las mujeres para decidir con cuántas parejas salir. “Está bien si hablas con cinco hombres a la vez, eres de buen diente... pero si eres soltera y Dios de mandó abundancia, quién eres tú para recharzarla”, dice en el post compartido por la rubia quien puso el texto ‘Es que no puedo contigo...’, demostrando que le divirtió mucho la serie de consejos.

