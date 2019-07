"Sheyla Rojas está rellena de silicona. Necesita terapia", dijo Gigi Mitre tras video de rubia con millonario libanés

Después que Sheyla Rojas indicara que por su relación con el millonario libanés Fidelio Cavalli hay "tanta envidia, tanta mala onda y ganas de soltar su veneno", Gigi Mitre, conductora de Válgame Dios, respondió a la rubia.

"Es increíble la maldad de la gente. No puedo creer tanta envidia, tanta mala onda y ganas de soltar su veneno. Estamos disfrutando como cualquier persona o pareja. Están pendientes de lo que hacemos Fidelio y yo, que no disfrutan de sus vidas. Déjennos vivir, no le hacemos daño a nadie", escribió Sheyla Rojas.



Además, Sheyla Rojas agradeció la atención en su vida y en la de Fidelio Cavalli, pero les pidió a los fans que vivan su propia vida y no hablen cosas que no saben.



"Se toman el tiempo de escribir y ponerle muchas cosas de mi vida y a mí sobre su vida como si supieran la realidad de las cosas. Gracias por su tiempo, pero en vez de ocuparlo en nosotros, disfruten y vivan su vida. De todo corazón vivan y dejen vivir", finalizó Sheyla Rojas.



Sheyla Rojas en estado de ebriedad en Mikonos

Ante esto, Gigi Mitre aconsejó a Sheyla Rojas que se cuide por el bienestar de su hijo: "Está bien que uno cuando está solo puede hacer lo que quiera, mientras no dañe a terceros, pero ella sí tiene un tercero que es un niño, no creo que un niño ande muy orgulloso al ver a su mamá de esa forma. Que haga lo que quiere, pero aunque sea que lo haga caleta por el bienestar del niño", dijo la conductora de Válgame Dios.



Gigi Mitre también lanzó un dardo a Sheyla Rojas al mencionar que la rubia "está llena de silicona".



Para Gigi Mitre fue una falta de respeto que Fidelio Cavalli le pidiera a Sheyla Rojas que mostrara uno de sus senos en una discoteca.



"Eso que le dijo (muestra tu seno) es bajo en países árabes, en la China, en donde sea. Relleno de silicona tiene", concluyó Gigi Mitre.