¿CÓMO? En una entrevista con En Boca de Todos, Sheyla Rojas reveló que su hijo Antoñito de tan solo 9 años ya tiene enamorada en España. La exconductora de TV indicó que su pequeño está disfrutando de su etapa junto a su padre Antonio Pavón.

“Él ya está creciendo, tiene hasta enamoradita, imagínate, ya hay alguien. Él es un niño que está disfrutando de poder tener esa libertad, tener sus amiguitos, poder salir, y yo soy feliz viéndolo disfrutar (...) Salió al papá”, expresó.

Además, la popular Shey Shey remarcó que ella y su hijo se mantienen en constante comunicación. “Hablamos y es súper confidente conmigo, me cuenta sus cosas (...) él es súper cariñoso con la novia, la enamoradita es súper linda”, agregó.

Sheyla Rojas asegura que no trabaja en México y es súper feliz: “Soy ama de casa”

Hace unos días, Sheyla Rojas estuvo celebrando su cumpleaños y fue consultada si estaba trabajando en México, país en el que radica actualmente. La rubia respondió con sinceridad y reconoció que no trabaja actualmente, pues está enfocada en ser una “ama de casa”.

“No, la verdad he trabajado toda mi vida, desde muy chiquita, he vendido zapatillas, he estudiado y trabajado a la vez, pero en este momento de mi vida no estoy trabajando y estoy viviendo una etapa nueva: ser una ama de casa, y lo estoy disfrutando. Si hay algo que siempre quise, es no trabajar”, señaló.

