Sheyla Rojas rompe en llanto y se quiebra por acusaciones de la hermana de Antonio Pavón | VIDEO

Muy afectada y entre lágrimas, Sheyla Rojas brindó breves declaraciones sobre las graves acusaciones que realizó en su contra la hermana del torero Antonio Pavón, Alicia. Sheyla brindó unas breves declaraciones para un reportero de 'Magaly TV, la Firme' y se le notó muy nerviosa por toda esta situación.



"Por favor te pido que me respetes, no puedo hablar. Solo te pido que ... No voy a hablar, no voy a tocar el tema menos en televisión", manifestó Sheyla Rojas al ser consultado por los comentarios que Alicia Pavón encribió en sus redes sociales.



Sheyla Rojas manifestó que es muy difícil para ella hablar de un tema tan delicado y porque Antonio Pavón es el padre de su pequeño hijo.



(Cortesía: Magaly TV, La Firme)

Al momento de sus declaraciones se le notaba a Sheyla Rojas muy afectada y al borde del llanto. Incluso se pudo ver en las imágenes que casi se resbala.



Estos comentarios de Alicia Pavón fueron escritos en su cuenta de Instagram. Esta sería la razón por la cual Sheyla Rojas se encontraba en es estado, según Magaly TV, la Firme.

Las cámaras de Magaly TV, La Firme llegaron a registrar los momentos cuando Sheyla Rojas era consolada por una señora, que al parecer no conocía.



Tras estas declaraciones, Sheyla Rojas abordó un automóvil y se retiró.