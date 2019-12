Hace meses ha comenzado a sonar un fuerte rumor sobre la posible salida de Sheyla Rojas de América Televisión. Pese a que en un primer momento Choca Mandros desmintió la salida de su amiga, fue durante una conferencia de prensa de la conductora en Gamarra que la rubia dejó más dudas que certezas.

“La verdad, es que no puedo decir nada absolutamente, yo espero que la decisiones que pueda tomar sean las mejores, a veces uno tiene que arriesgar, cuando he decidido dar un paso al costado, han sido buenas decisiones. A veces es bueno escuchar propuestas, pero estoy muy agradecida con América”, expresó.

Ante esta situación, los panelistas de Válgame contaron más detalles sobre estas especulaciones y mencionaron que son varias personalidades del canal de Pachacámac quienes habrían confirmado la salida de ‘Shey Shey’.

“Ustedes saben que perfectamente que cuando un rumor se escucha detrás de cámaras por algo es. Y a mí me han dicho que sus taquitos han estado sonando. No me han dicho para dónde, pero sí han estado sonando”, declaró el Zorro Zupe.

Sheyla Rojas - Trome

Pero fue Mónica Cabrejos quien dio más detalles del futuro de la exchica reality en el 2020. La presentadora manifestó que no solo saldría de América Televisión, sino que también cambiaría de camiseta a Latina.

“A mí sí me han dicho que, además de Chabelita, la siguiente rubia que estaba en la lista de negociaciones era Sheyla y que ya habría pedido un camerino”, informó.

Pero lo que más sorprendió fue el nombre de la persona que podría reemplazar a Rojas en la conducción de Estás en Todas: Brunella Horna.

“Hay un nombre que está sonando muy fuerte como reemplazo de Sheyla (en América Televisión) Y sería otra rubia: Brunella”, finalizó.