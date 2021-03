VA POR ELLA. Un adelanto del programa Amor y Fuego muestra cómo se divierte Sheyla Rojas en Guadalajara, pero también un audio donde se escucha la voz del empresario Simón Sánchez Alayo, quien menciona que se dirige al país mexicano donde se encuentra la ex figura televisiva.

“Guadalajara ahí nos vamos”, dice Simón Sánchez Alayo en el adelanto del programa de espectáculos. Además, también se ven imágenes del empresario sentado en el avión que realiza el viaje.

La historia de Sheyla Rojas y Simón Alayo empezó a finales del 2019, cuando los conductores de Amor y Fuego hablaron sobre un supuesto romance entre la ex integrante de realities y el empresario trujillano.

LAS EVIDENCIAS

Los reporteros del espacio televisivo publicaron fotos y videos de la relación que tiene la ex figura televisiva con el empresario Simón Sánchez Alayo.

En las imágenes se observa a Sheyla Rojas sentada en las piernas de Simón Sánchez Alayo, quien la besa. Además, el reportaje también muestra videos de la también figura de Radiomar en la casa del empresario, hijo de Manuel Sánchez Paredes investigado por lavado de activos vinculado al narcotráfico.

Reporteros de Amor y Fuego señalan que Sheyla Rojas pasó la cuarentena en casa de Simón Sánchez Alayo y que habría pasado el año nuevo en México junto al empresario. Según el registro migratorio, el trujillano visitó este país el 18 de diciembre.

En otra grabación se observa que Sheyla Rojas le pide al empresario que la lleve a México. Al parecer, la modelo y el empresario vivieron un intenso romance que llegó a su fin por un reportaje donde se ve a la ex figura televisiva en una fiesta con el futbolista Anderson Santa María.

Sheyla Rojas no estaría pasando un buen momento tras la difusión de estos reportajes que ventilan aspectos de su vida privada. La ex figura televisiva grabó un en vivo en Instagram donde afirma que “el día que yo me muestre con alguien va a ser una persona que realmente valga la pena. Tengo derecho en salir”.

CHOTEA A SANTAMARÍA

Sheyla Rojas fue entrevistada por un reportero de Magaly TV La Firme para que cuente más sobre lo que pasó con Anderson Santamaría. La exconductora de TV se refirió a las declaraciones que hizo la modelo Macarena Gastaldo, quien sugirió que el futbolista Santamaría le pidió a la ex figura televisiva que se retire de su departamento. Esta es la versión de Sheyla, comencemos.

Sheyla Rojas explica que ella tomó la decisión de retirarse del departamento de Anderson Santamaría porque conoció a “otras personas”. Ella y su amiga Omayra Zuñiga fueron hospedadas por el fubolista en México.

Sheyla Rojas afirma que choteó a Anderson Santamaría-TROME

“Nosotras choteamos a Anderson Santamaría, él nos compró el pasaje de regreso y salimos (de su casa). De la nada llegamos y le dijimos: ‘Sabes qué Anderson, gracias por todo, pero nosotras nos vamos’”, precisaron Sheyla y Omayra en comunicación con “Magaly TV: La Firme”.

Sheyla Rojas también indicó que Santamaría les compró a ella y a su amiga los pasajes para que regresen a Lima, pero ellas decidieron perder el vuelo. “Nuestro vuelo era para el miércoles y nosotras llegamos un lunes (a la casa de Anderson Santamaría) para recoger nuestras cosas con un camioneta”, contaron.

